Овчарка спасла за год трех потерявшихся человек на Кубани

В Краснодарском крае бельгийская овчарка помогла найти в лесу 82-летнюю пропавшую пенсионерку. За год собака спасла таким образом трех человек.

Хозяин собаки доброволец-волонтер Николай Хижняк опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видео, которое он сделал вместе с поисковым отрядом «Лиза Алерт». На нем видно, как питомец оперативно нашел бабушку ночью. Женщина лежала в лесу в сознании, но была без сил.

Как выяснилось, женщина страдает потерей памяти. Она ушла на прогулку и заблудилась. В лесу она провела больше суток. Пенсионерку вывели из леса и передали бригаде скорой помощи.

«Три человека за один год работы при условии, что этой дерзкой кобылке всего-то два года отроду. У нее еще кузнечики в голове и юношеское шило в попе, а она людей спасет», — написал Хижняк.

Всего собака приняла участие в 20 поисковых операций, в которых она сыграла важную роль.

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