Собака пожертвовала собственной жизнью, чтобы спасти 10-летнего мальчика от волка. Видео

В Коми, в поселке Синдор, маленькая, но очень храбрая собачка набросилась на волка, чтобы спасти 10-летнего мальчика. Ребенок спрятался в сугробе и успел вовремя убежать от хищника, пока тот терзал домашнего питомца.

В тот вечер мальчик играл с родными в прятки рядом с лесом. Он прыгнул в сугроб, в тот момент к нему начал подкрадываться волк. Но в ту же минуту на максимальной скорости выбежала маленькая собачка. Она отвлекла хищника, напав на него. В это время мальчик выбрался из сугроба и побежал во двор.

Захватывающий момент попал на камеры видеонаблюдения. На видео слышно, что в конце питомец скулит от боли. В результате он погиб. Мальчик не пострадал.

Местный участковый сообщил сайту kp.ru, что терьер был любимцем многодетной семьи. Сейчас администрация поселка решает вопрос на официальном уровне, чтобы добиться разрешения на отстрел животного.

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