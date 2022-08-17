Овчарка Норджиния научилась десантироваться с вертолета без парашюта на Сахалине

На Сахалине овчарка по кличке Норджиния приняла участие в тренировке кинологов МЧС. Умная собака смогла десантироваться с вертолета Ми-8 три раза с высоты 30-40 метров. Об этом написал RT.

Спасатели обратили внимание, что такое редкое для животных умение поможет овчарке принимать участие в операциях по поиску людей в труднодоступной местности.

Кинолог обратил внимание, что стресса от полета у Норджинии не наблюдалось, она даже заснула в вертолете.

Робота-собаку с гранатометом на форуме «Армия-2022» показали на видео. Посетители и участники форума «Армия-2022» заметили робота-собаку с гранатометом, который мог выполнять разные упражнения: шагать, бежать и ложиться с гранатометом на спине. По словам разработчиков, собака является образцом роботизированного комплекса М-81, способного транспортировать оружие и вести прицельную стрельбу. Помимо этого, робота можно использовать в гражданских целях.