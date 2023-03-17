Мир 17 марта 2023, 23:13 Решение МУС об аресте Львово-Беловой назвали очередным проявлением диктата НАТО Захарова: санкции в отношении Львовой-Беловой являются расчеловечиванием диктатур РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «расчеловечиванием диктатур». По ее мнению. которое она высказала в своем Telegram-канале, еще 15 лет назад на Западе и подумать не могли, что забота о детях станет уголовно наказуемым деянием.

Россия на сегодня не является участником Римского статута Международного уголовного суда. И поэтому она не будет выполнять ранее данные обязательства.

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Дипломат отетила, что к этому все и шло. В частности, речь идет об экспериментах по смене пола у детей, преследование врачей, которые считают, что этих полов всего два.

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«Извращенное толкование ювенального права, разрушение института семьи, замена „мамы“ и „папы“ вырожденческими терминами „родитель А“ и „родитель Б“, пропаганда извращений среди несовершеннолетних — все это не досадные случайности, но масштабная политика в НАТОцентричных странах», — перечислила усугубляющие фактора Захарова.

При этом те страны, которые пытаются сопротивляться внутри НАТО, подвергаются постоянным гонениям.

Ранее Мария Львова-Белова назвала решение Международного уголовного суда реакцией на помощь тем детям, которых спасают из зоны СВО. Она подчеркнула, что уже попала под разные международные санкции за то, что помогла сиротам уехать из-под обстрелов и оказаться в окружении заботливых и любящих людей.