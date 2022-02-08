Отцу девятилетней студентки МГУ задали «самый главный вопрос»

У отца девятилетней студентки факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Евгения Теплякова спросили, как организовано обучение девочки в однокомнатной квартире, где также обитают ее много численные братья и сестры. Данным фактом поинтересовался основатель проекта «Альтернативное образование в России», психолог, специалист по домашнему обучению Алексей Семенычев. Это один из главных вопросов к родителям девочки, заявил он изданию Lenta.ru.

По его словам, вопросом о том, как Тепляковы учат пятерых детей в одной комнате, задаются многие родители, чьи дети также обучаются в домашних условиях и которым известно, насколько непросто организовать обучение даже двух детей.

«Я бы очень хотел спросить родителей: как вы решали проблемы с опытами по химии, какими электронными сервисами пользовались, какой учебник по математике был у вас, наконец, где у вас были учебные места для ваших детей? Тепляков почему-то не отвечает на эти простые вопросы», — сказал Семенычев.

Эксперт полагает, что девочку можно было отдать в школу для одаренных детей, где педагоги работают с юными гениями еще со времен СССР. Также ребенок с хорошей памятью мог бы учиться в математической школе, допустил Семенычев. Он согласился с мнением директора московской школы № 109 Евгения Ямбурга, усомнившегося в верности решения Тепляковых отправить дочь в МГУ. Педагог сравнил таких детей с фигуристами, которые показывают свои лучшие результаты в 14-15 лет, а затем их уровень снижается.

В 2021 году восьмилетняя московская школьница сдала ЕГЭ и поступила на коммерческое отделение факультета психологии МГУ. Во время сдачи зимней сессии у семьи девочки возник конфликт с представителями факультета. Отец ребенка сообщил, что преподаватели специально «завалили» его дочь не экзамене. В результате инцидента Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой факультета.

Ранее в МГУ заявили о беспрецедентном давлении на факультет психологии со стороны семьи девятилетней студентки вуза. Родственники девочки, подчеркнули в университете, продолжают публиковать порочащую честь учебного учреждения информацию.