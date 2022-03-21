Отток приезжих из Москвы спрогнозировали из-за невозможности арендовать жилье

Из-за непростой экономической ситуации в стране цены на недвижимость и аренду жилья упали. Скорее всего, снимающие квартиры в Москве люди будут вынуждены вернуться в свои регионы. Таким мнением с «360» поделился эксперт агентства недвижимости Сергей Забаров.

По его словам, цены на недвижимость и аренду просели больше чем на 5%.

«Связано это с тем, что нестабильная обстановка, непонятно, что будет дальше. Если так дальше пойдет, то спрос будет падать и падать. Если брать Москву в расчет, то отсюда поедут люди, которые здесь жили. Если про аренду говорить, здесь нецелесообразно оставаться, поедут в свои города — все», — заявил Забаров.

Он напомнил, что люди лишаются сейчас работы и не могут позволить себе снимать жилье. В лучшем случае они могут переехать из более дорогого сегмента в более дешевый.

Что касается продажи жилья, те, кто собирался расстаться с недвижимостью, те в целом не нарушали свои планы и так и делают.

Ране участники рынка сообщили, что арендное жилье в крупных городах России подешевело с 24 февраля примерно на 5,5%.