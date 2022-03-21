Арендное жилье подешевело до 5,5% в крупных городах России

Жилье в аренду в крупных городах России с 24 февраля стало дешевле примерно до 5,5%, сообщили участники рынка недвижимости. В Москве спрос на аренду жилья стал ниже на 17%, а предложенных съемных квартир больше на 31%.

Цены на съем однокомнатных квартир в столице пошли вниз на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 5,5%, сообщила газета «Известия».

В городах-миллионниках с 24 февраля средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 1,7%, двухкомнатных — на 1%. При этом количество объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир выросло на 39%, двухкомнатных — на 30%.

Как отмечается, люди, которые намеривались приобрести квартиру в ипотеку, сейчас перешли на аренду. Однако больше тех, кто в связи с уходом иностранных компаний и прочими изменениями в экономике потерял работу и уезжает из крупных городов. В их числе и мигранты из других регионов страны и из Средней Азии.

В Подмосковье запустили новую меру поддержки — это аренда земли за один рубль на три года. Так в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. О новой мере поддержки бизнеса на прошлой неделе рассказал на заседании правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Новое предложение, по его словам, должно привлечь дополнительные компании, которые занимаются программами импортозамещения.