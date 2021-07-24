Отслеживание говорящих по телефону водителей через камеры распространят по России

Практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем распространят в российских регионах. Сейчас камеры для выявления этого правонарушения применяют только в Москве. Места их установки определят на основе анализа аварийности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений», — рассказали в МВД.

По данным пресс-службы ведомства, эту систему планируют распространять по всей территории страны после согласования с региональными властями. В МВД подчеркнули, что препятствий для этого нет.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову увеличить штраф за пользование телефоном за рулем до 10 тысяч рублей. Он напомнил, что сейчас штраф за это нарушение, которое угрожает жизни людей, составляет всего 1,5 тысячи рублей.