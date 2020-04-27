Поклонская высказалась о бывшем духовнике, который призывал нарушить самоизоляцию
Екатеринбургская епархия лишила бывшего духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумена Сергия права проповедовать. Несмотря на самоизоляцию, он призывал прихожан «выходить на улицу, не бояться полиции и Росгвардии, сажать картошку», передает ИА Nation News.
«У меня нет духовника, и я не смотрела видео», — призналась Поклонская информагентству.
Екатеринбургская епархия обозначила, что слова схиигумена Сергия не выражают ее позицию. Священнослужителю неоднократно напоминали, что необходимо внимательнее следить за текстом своих проповедей.