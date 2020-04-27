Поклонская высказалась о бывшем духовнике, который призывал нарушить самоизоляцию

«У меня нет духовника, и я не смотрела видео», — призналась Поклонская информагентству.

Екатеринбургская епархия обозначила, что слова схиигумена Сергия не выражают ее позицию. Священнослужителю неоднократно напоминали, что необходимо внимательнее следить за текстом своих проповедей.