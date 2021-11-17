Россиянам объяснили, как введение в самолетах QR-кодов отразится на ценах на билеты

В России обсуждают меры по расширению действия системы QR-кодов. Не исключено, что вскоре они будут требоваться при посадке в самолет или на поезд дальнего следования. Однако эксперты считают, что нововведения не приведут к росту цен на авиабилеты в стране.

Мнением о последствиях введения QR-кодов поделился с URA.ru член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев. Он ответил, что новые ограничения — не более, чем действенный способ дисциплинировать население. Едва ли это окажет существенное воздействие на стоимость билетов. Хотя некоторые сложности появиться могут.

«Да, будут какие-то дополнительные трудности: надо приобрести сканеры, нужно обучить народ, чтобы с ними работать в аэропорту. Думаю, что это не такие большие трудности. Секундное дело», — отметил Горбачев.

Ранее стало известно, что законопроекты о QR-кодах, в том числе в транспорте, уже до 14 декабря планируют направить на рассмотрение в регионы. Обсуждать их будут также в Совете Федерации, Общественной и Счетной палатах, бизнес-сообществе и других организациях и учреждениях.