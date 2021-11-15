Законопроекты о QR-кодах направят для рассмотрения в регионы до 14 декабря

Госдума направит законопроекты о QR-кодах для рассмотрения в регионы, Совет Федерации, Общественную и Счетную палаты до 14 декабря. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации», — написал он.

Володин добавил, что законодатели, органы исполнительной власти, представители общественности и бизнеса, а также эксперты смогут изучить законопроекты, а также высказать свои предложения и замечания. Он подчеркнул, что Совет Госдумы рассмотрел законопроекты о введении QR-кодов, которые предложило правительство.

Первый законопроект предлагает изменить федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а второй — регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном транспорте и самолетах при междугородных и международных перевозках.

Ранее законопроекты о QR-кодах назвали оправданным способом снизить заболеваемость ковидом в России. Текущая ситуация в стране не оставила другого варианта для борьбы с распространением инфекции, кроме введения кодов.