Отравившихся таблетками подростков перевели из реанимации в Кузбассе

Несколько недель врачи боролись за жизни двух подростков, которые отравились медикаментами в Кемеровской области. Пациентов уже перевели из реанимации в отделение. За ними продолжают наблюдать медики.

«Их (подростков — прим. ред.) из реанимации перевели в детское отделение. Они находятся под пристальным наблюдением медиков», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регионального центра медицины катастроф.

Ранее пресс-секретарь центра Антон Дужик отмечал, что спустя неделю после госпитализации ребят отключили от аппаратов искусственной вентиляции легких, но они все еще оставались в тяжелом состоянии в реанимации.

Подростки попали в больницу в конце января. Мальчика и девочку нашли прохожие на мосту на проспекте Кирова в Ленинске-Кузнецком. Школьники отравились неизвестным веществом, но позже оказалось, что причиной отравления стали медикаменты.

В больницу вызывали токсикологов из Кемерово, а полиция начала проверку. Центральный аппарат СК России взял дело на контроль. Сейчас все обстоятельств отравления школьников продолжают выяснять.