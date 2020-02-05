СМИ: московский школьник отравился аммиаком в ресторане быстрого питания

Парень увидел в кафе нетронутый стакан и подумал, что там вода. Когда 16-летний молодой человек начал пить, то почувствовал горький привкус. Тогда он выплюнул жидкость. Папа мальчика отказался от разбирательств.

Представители KFC заявили радиостанции «Говорит Москва», что проверяют информацию об отравившемся школьнике. В компании рассказали, что обзвонили все рестораны сети на Дмитровском шоссе в Москве и Подмосковье. В последние дни скорая помощь туда не приезжала. Гости кафе не жаловались на плохое самочувствие.

«Мы продолжаем расследование этого сообщения», — отметили в КFC.

Ранее в Пермском крае сообщили об отравлении нескольких детей. Им стало плохо в сауне после того, как они поплавали в бассейне. По данным сайта kp.ru, в больнице находятся пятеро детей. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. По неофициальной информации в бассейне мог оказаться некий реагент.