Депутат Мосгордумы Метлина отправила пенсионеров за помощью к детям

Вырастившие детей пенсионеры должны получать помощь от них или использовать свои накопления, а не требовать поддержки от государства. С таким заявлением на онлайн-заседании Московской городской думы выступила депутат Наталья Метлина. Видео с ее выступлением разошлось по Сети.

Депутат подчеркнула, что для нее загадка откуда взялось такое количество пожилых людей, которые требуют поддержки от государства, когда в столице достаточное количество богатых людей, которые могут позаботиться о родителях.

«Давайте потребуем от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях. А не только государство, которое „не просило их рожать“, но надо было в том числе и думать о том, как ты будешь жить после 55−60 лет», — подчеркнула Наталья Метлина.

Народная избранница отметила, что в новостях постоянно появляются сообщения, что из квартиры пенсионеров вынесли сотни и даже миллионы рублей. А это значит, что у пожилых людей есть собственные накопления. Поэтому говорить о совсем бедных пенсионерах, которым требуется помощь государства в этих случаях не приходится.

В своей речи Наталья Метлина использовала фразу чиновницы из Екатеринбурга Ольги Глацких, которая на встрече с молодыми людьми заявила, что «государство не просило их рожать». После того, как фраза распространилась в СМИ, чиновницу отстранили от работы из правительства Свердловской области. Губернатор Куйвашев заявил, что оснований для полного увольнения он не видит, так как девушке уже вынесли выговор.

Но долго на государственной службе Глацких не задержалась. Спустя несколько месяцев после скандала она написала заявление об уходе.