Посетить отпевание Жириновского смогут не все желающие

Число присутствующих на отпевании лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя будет ограничено. Об этом сообщил в ходе интервью журналисту Антону Красовскому на YоuТubе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он является координатором регионального отделения ЛДПР.

«Мы отпеваем нашего Владимира Вольфовича в восемь часов в храме Христа [Спасителя]. Мероприятие будет, учитывая размеры храма и присутствия патриарха, ограниченное по числу участников», — сообщил Дегтярев.

Он также добавил, что все кадровые вопросы в ЛДПР договорились не обсуждать 40 дней.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет.

Прощание с политиком пройдет 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. Похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.

Представители ЛДПР в Госдуме сообщили, об идее переименовать Луков переулок в Москве и назвать его именем Жириновского. Кроме того, ему также предложили посвятить один из вузов и ежегодную стипендию.