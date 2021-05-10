Отопление начнут отключать в Москве с 10 мая

Московские коммунальщики с 10 мая начнут отключать отопление. Тепло перестанут подавать в квартиры жителей столицы в течение пяти дней. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — приводит РИА «Новости» слова Бирюкова.

Заместитель столичного градоначальника добавил, что процесс будет проходить поэтапно и займет пять дней. По словам Бирюкова, отопление отключат в 74 тысячах зданий, среди которых более 34 тысяч — жилые дома. Он объяснил, что сначала тепло перестанут подавать в промышленные и административные здания. Потом подойдет очередь жилых домов, школ, детских садов, поликлиник и больниц.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что отопление в регионе начнут отключать после майских праздников.