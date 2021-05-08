Стало известно, когда в Подмосковье начнут отключать отопление

В Подмосковье отопительный период 2020–2021 года вступил в завершающую стадию. Министерство энергетики области рекомендовало начать отключение отопления не раньше окончания майских праздников.

Об этом сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В пресс-службе министерства напомнили, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 глава муниципалитета имеет право завершить отопительный сезон на централизованных системах, если пять дней подряд среднесуточная уличная температура была +8 градусов и выше.

«В Московской области такая температура установится не раньше 11 мая. На сегодняшний день в регионе отмечаются неблагоприятные погодные условия, отопительный период продолжается», — сказали в ведомстве.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что дождь с мокрым снегом пройдет местами ночью и утром 9 мая на севере Московской области. По его словам, к запуску салютов в честь Дня Победы в облаках могут появиться «окна».