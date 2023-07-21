Общество 21 июля 2023, 14:50 Отношение Путина к творчеству Shaman раскрыли в Кремле Песков заявил, что Путин положительно относится к творчеству по СВО

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Президент России Владимир Путин положительно воспринимает все творчество по специальной операции на Украине, в том числе произведения певца Shaman. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«К имеющему отношение к специальной операции творчеству президенту относится по-доброму. Многие пишут песни и стихи, исполняют их. Это отрадно видеть», — сказал пресс-секретарь.

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Песков подчеркнул, что творчество очень важно для поднятия боевого духа.

«У нас всегда было это. Отрадно видеть, что есть и в нынешнее время. Поэтому это очень позитивно», — добавил он.

Ранее Shaman презентовал свой видеоклип на песню «Мой бой», снятый в зоне проведения специальной операции. Новый трек он посвятил российским военным, отразив в тексте силу солдата, а также его веру в вечные ценности.