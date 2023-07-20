Знаменитости 20 июля 2023, 19:04 «Мой бой». Shaman снял клип в зоне СВО Певец Shaman снял клип на новую песню в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российский исполнитель Shaman представил на своем YouTube-канале клип «Мой бой», снятый в зоне проведения спецоперации. Певец посвятил новую песню российским военнослужащим.

В композиции Shaman описал силу боевого духа солдата, верящего в вечные ценности. Это и помогает ему становится сильнее.

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В клипе показали хроники спецоперации с военнослужащими, врачами, волонтерами, военкорами, жителями новых регионов. Также видео есть кадры с выступления артиста в зоне СВО.

Автором идеи и режиссером клипа стал сам музыкант. По словам певца, он хотел показать российских бойцов как пример мужества для всей России.

В репертуаре Shamanа это уже не первая патриотическая песня. В июле он представил новую композицию на концертах в Донбассе в рамках тура «Я русский». Благотворительные выступления прошли в ДНР и ЛНР недалеко от передовой, в зале, помимо местных жителей, присутствовали бойцы ВС России, медики, волонтеры и военкоры.