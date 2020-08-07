Отменить налог на отечественные машины предложили в России
«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — приводит РИА «Новости» текст письма Власова.
Депутат уверен, что его предложение станет существенной мерой поддержки отечественной автомобильной промышленности. Отмена транспортного налога на российские авто поддержит и граждан, которые чаще всего покупают недорогие российские машины с небольшим объемом двигателя.
Сейчас в России главным критерием начисления транспортного налога является мощность двигателя авто — чем она больше, тем выше налоговая ставка.
Ранее эксперты составили список самых популярных моделей машин на вторичном рынке, которые облагаются высоким транспортным налогом. Первые места в рейтинге достались Land Rover, Range Rover и Porsche Cayenne.