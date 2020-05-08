Эксперты составили перечень авто с самым высоким транспортным налогом

По данным информагентства, всего в списке оказалось 13 иномарок. В частности, водителям, купившим Land Rover и Range Rover, в зависимости от движка придется заплатить либо 76,5 тысячи рублей, либо 59,4 тысячи. До 75 тысяч рублей может достигать транспортный налог на Porsche Cayenne. В свою очередь Porsche Panamera 2009 и Cadillac Escalade будут обходиться своим владельцам в 60 и 61,3 тысячи рублей соответственно.