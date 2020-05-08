Эксперты составили перечень авто с самым высоким транспортным налогом
Автоэксперты составили список самых популярных моделей премиальных брендов на вторичном рынке, которые облагаются высоким транспортным налогом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.
По данным информагентства, всего в списке оказалось 13 иномарок. В частности, водителям, купившим Land Rover и Range Rover, в зависимости от движка придется заплатить либо 76,5 тысячи рублей, либо 59,4 тысячи. До 75 тысяч рублей может достигать транспортный налог на Porsche Cayenne. В свою очередь Porsche Panamera 2009 и Cadillac Escalade будут обходиться своим владельцам в 60 и 61,3 тысячи рублей соответственно.