Отмена обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО, безусловно, упростит жизнь автовладельцам. И это никак не скажется на безопасности на дорогах, потому что ответственные автовладельцы и так следят за своими машинами. А на другую категорию граждан повлиять довольно сложно, заявил «360» автоэксперт, ведущий телеканала «Драйв» Кирилл Бревдо.

Специалист обратил внимание, что ТО уже давно ни на что, по сути, не влияет, тем более на безопасность движения. Кто-то получал документ о прохождении техосмотра фиктивно, просто чтобы получить полис ОСАГО.

«Если ТО отменят как обязательный пункт для ОСАГО, это можно будет только приветствовать. Жить будет проще. А что касается водителей, которые ездят на барахле, — они как раньше на нем ездили, так и сейчас ездить будут», — подчеркнул он.

По мнению Бревдо, нормальные и адекватные люди не хотят подвергать себя риску, разъезжая на технически неисправном автомобиле, на котором в любой момент может что-то сломаться и машина в лучшем случае будет обездвижена, а в худшем врежется в другой автомобиль. Сознательные владельцы следили и будут следить за своими машинами, а те, кто относится попустительски, на тех, по словам специалиста, повлиять сложно.

«Народ у нас не всегда сознательный. Действительно, есть люди, которые тщательно следят за здоровьем своего автомобиля, а есть люди, которые просто ездят без ОСАГО, благо инспекторов на дорогах не очень много, особенно в Москве. А то, что нам обещали сделать, чтобы камеры фото- и видеофиксации фиксировали и нарушения, связанные с полисом ОСАГО, [то они] пока не работают. Вот как только заработают, ситуация сразу начнет меняться», — добавил он.

Ранее о том, что правительство РФ поддержит законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что отмена обязательного ТО избавит автовладельцев от часто излишней и даже неэффективной процедуры.