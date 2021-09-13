Правительство поддержит отмену обязательного ТО в России

Правительство РФ поддержит законопроект об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что отмена обязательного ТО избавит автовладельцев от часто излишней и даже неэффективной процедуры, сообщил ТАСС.

«Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — отметил он.

Мишустин добавил, что правительство поддержит инициативу о добровольном ТО. По его мнению, это поможет совершенствовать законодательство в сфере технического осмотра транспортных средств.

Ранее решение отменить обязательный ТО поддержал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Эксперт указал на то, что существующие сейчас требования избыточны.

«Дело в том, что техосмотр сейчас не сможет пройти большая часть парка и, конечно, избыточные требования, не связанные с безопасностью дорожного движения, нужно убирать», — пояснил он.