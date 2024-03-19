Общество 19 марта 2024, 10:28 Открытие неба в аэропорту Сочи сочли преждевременным РИА «Новости»: Минтранс счел преждевременным открытие неба над Сочи Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Режим «открытого неба» в аэропорту Сочи вводить преждевременно. Такое решение может иметь негативные последствия. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минтранса.

«Введение режима „открытого неба“ может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным», — отметил собеседник агентства.

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Он подтвердил, что аэропорт Сочи — «крупный хаб юга России» — запросил для себя «открытое небо». Такое решение позволит зарубежным компаниям выполнять перелеты через Сочи в третьи страны, в первую очередь дружественные России. Однако приоритетом остается все же развитие внутреннего туризма.

В конце февраля стало известно, что Украина также ведет консультации с регуляторами из США и Евросоюза по теме открытия неба над страной. Это связано со «сложными вопросами безопасности», так что конкретных решений и сроков пока нет.