Мир 25 февраля 2024, 18:06 Украина сообщила о консультациях США и ЕС по открытию воздушного пространства Министр Кубраков: Украина советуется с ЕС и США по открытию неба

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Украинские власти советуются с регуляторами из США и Евросоюза по вопросу открытия неба над страной. Об этом рассказал вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков на конференции «Украина. 2024 год», которую транслировали в YouTube-канале правительства государства.

Пока невозможно сказать, когда откроется воздушное пространство, поскольку это связано со «сложными вопросами безопасности», добавил Кубраков.

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«Ведем консультации <…> с американским и европейским регуляторами по вопросам безопасности. Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас», — пояснил он.

В ближайшие недели страна планирует направить регуляторам официальные заявления об оценке рисков. Украине важно, чтобы американский и европейский регуляторы подтвердили ее алгоритм действий, подчеркнул министр.

Украина закрыла свое воздушное пространство после начала российской спецоперации. Тогда же небо закрыли над югом России.