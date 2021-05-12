Открыт сбор средств для пострадавших во время стрельбы в казанской школе

Российский Красный Крест (РКК) и Сбер организовали сбор средств для тех, кто пострадал во время стрельбы в гимназии № 175 Казани. Деньги для раненых будут принимать в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь», — цитирует Lentа.ru председателя РКК Павла Савчука.

Он добавил, что каждый месяц на сайте redcross.ru будут публиковать отчет о расходовании собранных средств. Перевести деньги можно через приложение Сбера, банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт Российского Красного Креста. Комиссию брать не будут.

Утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев взял ружье, пришел в школу № 175, в которой учился раньше, и устроил стрельбу. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Казанский стрелок ранил 23 человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Силовики задержали Галявиева. СК завел дело по уголовной статье «Убийство двух и более лиц». Сегодня в Казани день траура — в городе пройдут похороны погибших.