Фейк: россиянам с долгами за услуги ЖКХ отключат «Сбербанк Онлайн»

В некоторых СМИ появилась информация о том, что россиян, которые давно не платят за услуги ЖКХ, с сентября «ждет сюрприз» — «полное отключение» от «Сбербанка Онлайн». «360» разобрался, почему нельзя верить таким сообщениям.

Фейк

В СМИ появилась информация о том, что жителей России, имеющих долги за услуги ЖКХ и использующих мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с 1 сентября ожидает «полное отключение». Как утверждают авторы публикации, «соответствующее решение для владельцев счетов приняли представители ресурсных компаний из различных регионов».

Правда

Ресурсоснабжающие организации не вправе ограничивать доступ к «Сбербанку Онлайн». На самом деле в заголовке и первом абзаце статьи приведена некорректная информация. Причем далее уточняется, что «с 1 сентября многих ждет полное отключение от коммунальных услуг», а «Сбербанк Онлайн» рекомендуют для быстрого и удобного погашения задолженности.

В конце авторы статьи также отметили, что пресс-служба Приморского отделения Сбербанка во Владивостоке опровергла сообщения об изменениях в работе сервиса для пользователей мобильного приложения.

Источник фото: РИА «Новости»

В апреле «Сбербанк Онлайн» удалили из App Store и Google Play, так как США ввели против российского банка санкции. Приложение для Android теперь можно установить непосредственно c сайта кредитной организации.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.