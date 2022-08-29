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    29 августа 2022, 16:00

    Фейк: россиянам с долгами за услуги ЖКХ отключат «Сбербанк Онлайн»

    Информация том, что должникам за услуги ЖКХ отключат «Сбербанк Онлайн», оказалась фейком

    Марат Котов

    В некоторых СМИ появилась информация о том, что россиян, которые давно не платят за услуги ЖКХ, с сентября «ждет сюрприз» — «полное отключение» от «Сбербанка Онлайн». «360» разобрался, почему нельзя верить таким сообщениям.

    Фейк: россиянам с долгами за услуги ЖКХ отключат «Сбербанк Онлайн»

    Фейк

    В СМИ появилась информация о том, что жителей России, имеющих долги за услуги ЖКХ и использующих мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с 1 сентября ожидает «полное отключение». Как утверждают авторы публикации, «соответствующее решение для владельцев счетов приняли представители ресурсных компаний из различных регионов».

    Правда

    Ресурсоснабжающие организации не вправе ограничивать доступ к «Сбербанку Онлайн». На самом деле в заголовке и первом абзаце статьи приведена некорректная информация. Причем далее уточняется, что «с 1 сентября многих ждет полное отключение от коммунальных услуг», а «Сбербанк Онлайн» рекомендуют для быстрого и удобного погашения задолженности.

    В конце авторы статьи также отметили, что пресс-служба Приморского отделения Сбербанка во Владивостоке опровергла сообщения об изменениях в работе сервиса для пользователей мобильного приложения.

    Фейк: россиянам с долгами за услуги ЖКХ отключат «Сбербанк Онлайн» | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    В апреле «Сбербанк Онлайн» удалили из App Store и Google Play, так как США ввели против российского банка санкции. Приложение для Android теперь можно установить непосредственно c сайта кредитной организации.

    Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.