Приложение Сбера удалили из App Store

Мобильное приложение российского Сбербанка на платформе iOS с 12 апреля больше недоступно для скачивания или обновления в магазине App Store. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Клиенты, у которых уже установлено приложение, могут продолжать им пользоваться, никаких ограничений по ним нет, удалять их также не следует.

Банк сообщил, что также клиенты могут использовать веб-версию официального сайта Сбера, которая адаптирована для мобильных телефонов.

Клиенты Сбера с 7 апреля из-за антироссийских санкций потеряли возможность совершать валютные переводы на зарубежные счета, при этом рублевые транзакции доступны в полном объеме.

Сбер заявлял, что многолетний опыт работы на финансовом рынке позволяет организации подстроиться под любые изменения.