Общество 01 июля 2023, 17:55 Отказ принимать 15-летних работников опровергли во «Вкусно — и точка» Сеть «Вкусно — и точка» сообщила, что не отказывала в приеме на работу 15-летних РИА «Новости»

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» опровергла сообщения об отказе принимать на работу 15-летних сотрудников. Представители компании рассказали ТАСС, что продолжают оформление подростков в соответствии с трудовым законодательством.

В сети ресторанов отметили, что «Вкусно — и точка» продолжает принимать сотрудников, достигших 15-летнего возраста. Делают это в соответствии с нормами Трудового кодекса. Там добавили — если в конкретном заведении на момент подачи заявления нет подходящих для несовершеннолетних работников вакансий, подростки могут оставить заявку на сайте. Им предоставят информацию о других точках, где требуются сотрудники.

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Журналисты сайта kp.ru провели эксперимент и попросили 15-летнюю девочку позвонить по телефону, указанному на сайте «Вкусно — и точка». Подростку объяснили, что она может получить работу в сети ресторанов, но для этого ей необходимо заполнить анкету.

О возможном прекращении приема на работу школьников стало известно 1 июня. По данным СМИ, подросткам решили отказать якобы из-за их склонности к халатности и воровству.