Отказ немецких властей от мирного использования ядерной энергетики привел к критической ситуации в энергетической отрасли. Проект «Северный поток — 2» стал незаменим для Германии. Отказ от него станет концом для страны как развитого промышленного государства и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Об этом в интервью газете «Известия» заявил председатель партии АдГ Йорг Мойтен. По его мнению, причиной критической ситуации стал непродуманный отказ канцлера Германии Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики.

«Новое федеральное правительство во главе с „зелеными“ может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы „зеленой“ партии», — сказал политик.

Две нитки газопровода «Северный поток — 2» соединят побережье России и Германии через Балтийское море. Он рассчитан на ежегодную прокачку 55 миллиардов кубометров газа. Несмотря на санкции США, в июле он был достроен на 99%.

Польский эксперт-энергетик назвал противодействие Варшавы строительству «Северного потока — 2» битвой Давида и Голиафа. Она была проиграна из-за предательства партнеров, США и Германии.