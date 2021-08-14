Предательское германо-американское соглашение о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» стало причиной поражения Польши в борьбе с проектом. Договоренность стала огромным разочарованием для Варшавы и Киева.

Об этом в статье для польского издания Myśl Polska написал независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк. По его словам, Польша много лет вела войну на два фронта и потерпела поражение. В выигрыше оказалась Германия.

«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», — заявил Щенсняк.

При этом, по мнению эксперта, Америка защищала свои глобальные интересы. Польша играла вспомогательную роль и это ей дорого обошлось с точки зрения экономических и политических интересов.

Щесняк подчеркнул, что правящие элиты Польши живут в каком-то параллельном мире. Они делают вид, что не понимают, что означают развивающиеся события.

«Никаких выводов из этого поражения сделано не было, хотя предложение о сотрудничестве со стороны России было сделано. Ее тут же с грохотом отвергли», — резюмировал энергетик.

По оценкам германских политиков, введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» состоится до конца года.