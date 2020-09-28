Отец проигравшего участника отбора на детское Евровидение уличил жюри в непрозрачном судействе

Отец одного из конкурсантов отборочного тура детского Евровидения отреагировал на разгоревшийся скандал из-за итогов голосования. По словам мужчины, за его сына, Рутгера Гарехта, проголосовало больше всего зрителей.

Иван Гарехт сказал, что не будет комментировать версию о том, что Софья Феськова победила в отборочном туре якобы из-за «знакомства с организаторами».

«В основном еврофанаты считают, что там было нечестно. По жюри нам вообще ничего не известно, потому что мы не видели их оценок. Это все скрыто было. Я говорю, что в зрительском голосовании наш сын победил», — заявил Гарехт-старший Пятому каналу.

По его словам, действия жюри были не очень прозрачны. Мужчина заметил, что Рутгер не очень расстроился из-за проигрыша. Иван поздравил победительницу. Он добавил, что сейчас Рутгеру предстоит много работы. Приоритетом является музыка.

Ранее Россия объявила, что на детское Евровидение от страны поедет 11-летняя Софья Феськова из Санкт-Петербурга. Однако мама Рутгера Гарехта заявила, что сомневается в честной победе девочки.

Она удивлена тем, что профессиональное жюри рассматривало номера конкурсантов с «технической репетиции». Кроме того, странности происходили с голосами зрителей.

Пиар-менеджер Академии Игоря Крутого Алена Мажарова сообщила, что по итогам зрительского голосования лидером являлся Гарехт. Однако после суммирования голосов жюри и зрителей первой стала София. Об этом написало РИА «Новости».

Детское Евровидение состоится 29 ноября 2020 года в Польше.