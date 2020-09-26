Одиннадцатилетняя София Феськова представит в этом году Россию на детском Евровидении. Но к результатам голосования у многих родителей есть вопросы. Мама Рутгера Гарехта, который изначально занимал лидирующую позицию, рассказала «360», что члены жюри не видели полноценных выступлений детей, но при этом выставили оценки.

«Атмосфера была спокойной, дружественной, ничего не предвещало сверхъестественного. Единственное, когда шло зрительское голосование, <…> не только у нас, у многих участников возникали вопросы по тому, как оно идет. Как-то все это было непрозрачно и непонятно», — рассказал мама мальчика.

По словам Ларисы Гарехт, у Рутгера на второй день был очень высокий процент — примерно 63%, а у других детишек был маленький. Поэтому его сразу прозвали фаворитом. «Самое интересное, что на следующее утро эти 63% превратились 0,25%», — возмутилась Лариса Гарехт.

Женщина отметила, что за Рутгера проголосовали много поклонников, но все аннулировалось. В результате пришлось заново набирать голоса. Но и тут возникли трудности. Как только мальчик поднимался на верхнюю строчку, «что-то резко происходило, и он опять куда-то падает, и поднимаются другие дети». Пока неизвестно, что за аномалии происходили с цифрами.

Женщина поделилась с «360» видео выступления Рутгера, которое должно было посмотреть жюри. Но этого так и не свершилось, члены жюри к тому моменту поставили оценки.

«Самое интересное, куда делись первые проценты наши. <…> Они просто исчезли. <…> Дети, которые в процессе всего голосования имели один из самых низких процентов, в последний момент по непонятным причинам очень резко стали набирать голоса, — вспоминает женщина. — За несколько часов, поминутно, проценты менялись очень быстро».

По ее словам, родители многих детей были озадачены этим явлением и пытались спросить у представителей, что происходит: «Было очень много недовольных».

«Когда был первый прогон <…> все родители думали, что сейчас детей будет смотреть жюри. Потом выясняется, что оценки все выставлены и оценки как-то выставлялись по какому-то непонятному видео», — рассказала собеседница.

Тогда им сказали, что это просто репетиция: дети в студии Игоря Крутого подходили к микрофону, что-то пели, их поправляли по звуку и так несколько раз. А в последнюю такую репетицию в студии стояли камеры, и «ребенку дана была маленькая территория, где не раскрыться».

Мы думали, что это просто техническая репетиция… Оказывается, что была съемка. <…> Самое печальное, что жюри не увидели полноценных выступлений детей Мама Рутгера Гарехта.

Собеседница рассказала, что детей на такие репетиции приводили не полностью подготовленным.

«Было очень странно, когда мы узнали, что выставлены оценки. Голосование в конце было тоже странным, непонятно, как эти баллы суммируются» — поделилась она.

Сначала участники думали, что высший балл — 12, но потом откуда-то взялись сотни, вспоминает Герехд. Что касается Софьи Феськовой, то здесь мама Рутгера не берется судить.

«Есть предположение, что, возможно, она выступила на этой репетиции лучше, только потому что, она заранее знала, может, все заранее обговаривалось. Я не знаю. У меня доказательств нет. Но у нас с родителями есть большое желание проверить все это. Достаточно ли это было честно», — рассказала женщина.

Как оказалось, даже дети были сильно удивлены победе Феськовой. «Когда выяснилось, что эта девочка заняла первое место, в студии, где они сидели, даже у самих детей был шок — они не поняли, — рассказала мама юного певца. — Им кричат „аплодировать надо“, а они растерянные сидят».

Тем не менее мама Рутгера пока не знает, будет ли оспаривать результаты голосования: «Мы подождем сегодняшнего концерта, пусть все посмотрят, посмотрим на реакцию зрителей».

Собеседница «360» также отметила, что мальчик занимается творчеством не ради оценки, а что бы «он запомнился и понравился».

Рутгер не расстроился, он вышел с улыбкой. Он очень рад, что стал победителем народного голосования — это важнее. <...> Сюда он шел для народной любви, чтобы как можно больше людей его увидело. Если его полюбят, он будет только счастлив Мама Рутгера Гарехта.

Конкурс будет проходить в онлайн-формате, у каждой страны будет своя студия, но все они должны быть одинаковыми. Это позволит детям находиться в равных условиях.