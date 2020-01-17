Отец найденной новосибирской школьницы опроверг ссору в семье

Отец девочки, которую около суток искали в Карасуке Новосибирской области и нашли в подвале, опровергает предположения следователей, что ребенок ушел из дома из-за ссоры с родителями.

«С ребенком все нормально, она не уходила из дома, ссоры не было. Она уже дома», — сказал Евгений «360».

По его словам, он никому не говорил о ссоре и эта информация тиражируется «желтыми» СМИ. Мужчина считает, что девочку закрыли.

«Она ушла в музыкальную школу, потом со школы пошла домой и не вернулась, потому что было чрезвычайное происшествие, что ее закрыли в комнате. Она не могла выйти», — заявил Евгений.

Между тем, по данным СК, 10-летнюю девочку нашли в подвале. Как сообщается в официальном релизе СК, «установлено, что в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось, девочка не вернулась домой, по предварительным данным, из-за ссоры с родителями».

Школьницу доставили в центральную районную больницу Карасука. СМИ сообщали, что она рассказала маме, что с ней произошло. Известно, что девочка воспитывается в приемной семье.