В подвале без сознания. Что известно о пропаже новосибирской девочки

Десятилетняя новосибирская школьница, жившая в приемной семье, пропала по дороге из музыкальной школы домой. Более суток ее искали 150 добровольцев, полицейских и волонтеров. Нашел ребенка охотник с собакой. Истощенная девочка лежала в подвале дома без сознания.

Ссора с родителями

10-летняя жительница новосибирского города Карасука пропала по пути из дома в музыкальную школу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. 15 января, около 14:00, она отправилась на занятия, но вечером назад не вернулась. Из-за пропажи ребенка в ведомстве возбудили уголовное дело об убийстве. К его поискам привлекли более 150 полицейских, волонтеров, добровольцев и спасателей МЧС.

Источник фото: «ВКонтакте»

Как выяснил сайт kp.ru, четвероклассница А. воспитывалась в приемной семье. Накануне они с родителями поссорились из-за того, что вместо выполнения заданных на дом уроков девочка «сидела в телефоне».

«Сотовый забрали родители накануне исчезновения как раз. Забрали в воспитательных целях: в телефоне много сидела, отвлекал от уроков. Поэтому девочка потерялась без телефона», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

По словам приемного отца Евгения, около 15:20 он встретил А. на выходе из «музыкалки». Ребенка отправил домой — дорога от школы занимала всего 10 минут, а сам зашел с женой в банк. В 16:30 они вернулись домой, но дочери там не было. Обзвонив учителей и одноклассников, супруги обратились в полицию.

«Она обычно возвращалась домой засветло, она пугливая и боится темноты. Уехать из города сама не могла — мы с ней не ездили на маршрутках, она остановки не знает. С собой у нее телефона не было, только ручка и музыкальные ноты», — добавил мужчина.

Не первый раз?

Евгений пояснил, что они с женой никогда не скрывали, что А. приемная. Ее родную пьющую мать давно лишили родительских прав, а кто был отцом, никому не известно. Ее воспитанием супруги занимались с двух лет, родители говорят, любили ее как родную. Училась А. неплохо, музыкальную школу посещала с удовольствием, врагов среди детей у нее не было. Родную мать проверила полиция, но девочки у нее не было. Почему она пропала, Евгений предположить затруднился.

«Она общительная, но может нафантазировать или даже приврать. Ребенка могли приютить или даже спрятать. Пока у меня нет версии, где дочь, все за нее переживаем…» — рассказывал он.

В беседе с изданием «Новосибирск Онлайн» пресс-секретарь местного отделения «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская рассказала, что девочка «уходила из дома неоднократно».

В ночь на 16 января температура в Карасуке опустилась до -9 градусов, днем теплее не стало. Участники поисковой операции продолжали прочесывать коллекторы, колодцы, чердаки и подвалы домов на Совхозной улице, где расположена музыкальная школа и ее окрестности.

Опровержения отца

В ночь на пятницу, 17 января, А. нашли в подвале общежития № 5 на улице Тургенева. Его, кстати, проверяли дважды — девочки не было, вероятно, она пришла туда позже. Найти ее помог охотник Алексей Рассолов, приехавший на поиски с западно-сибирской лайкой Ветой. Она-то и подвела его к решетке подвала. Пробравшись внутрь, охотник увидел ребенка под щитом.

«Пока мы ждали отца, когда он привезет вещь какую-нибудь, сами пошли искать. Девочка была без сознания. Сразу взломали замок решетки, вызвали скорую. Скорая быстро приехала. В сознание девочка пришла, когда полили водой, потом опять отключилась», — рассказал Алексей.

А. экстренно госпитализировали в отделение реанимации местной больницы. Врачи диагностировали у нее обезвоживание, истощение, переохлаждение и обморожение ступней первой степени. Медики не нашли признаков насилия на ее теле или следов наркотиков в ее крови.

Представители СКР подтвердили, что девочку нашли в подвальном помещении дома. Установлено, что против А. «каких-либо противоправных действий не совершалось, девочка не вернулась домой, по предварительным данным, из-за ссоры с родителями». Однако в беседе с «360» Евгений опроверг информацию, что девочка находилась в подвале, назвав публикации сплетнями желтой прессы.

«Ссоры тоже никакой не было. Она ушла в школу музыкальную, потом из школы пошла домой и не вернулась. Не вернулась по той причине, что чрезвычайное происшествие было, ее закрыли в комнате. Она не могла выйти», — сказал мужчина.

Врачи разрешили родителям навестить и поговорить с ребенком. По словам очевидца Сергея, видевшего беседу ребенка с мамой, девочка спряталась, поскольку поняла масштабы произошедшего и испугалась полиции.

«За это время А. успела рассказать, что с ней произошло. Она сказала только нам. Следователи запретили рассказывать. Очень серьезная ситуация. Мы скоро поедем к ней в больницу. Сегодня ее будут допрашивать следователи», — сказал Евгений.