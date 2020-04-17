Отец Андрей Ткачев призвал верующих не тревожиться из-за Благодатного огня

Многих верующих тревожит то, что Благодатный огонь может не сойти в этом году. По мнению батюшки, не нужно обращать слишком много внимания на символы и переживать раньше времени.

«Если огонь сойдет, мы будем рады безмерно. Если что-то изменится в этом — будем с тревогой наблюдать за событиями», — пояснил протоиерей Андрей Ткачев.

Он предложил верующим встречаться Пасху, «кто как может».

Протоиерей считает, что и в условиях самоизоляции можно отпраздновать Пасху — по мере сил, «кто как может».

Ранее стало известно, что церкви проведут онлайн-трансляции служб. А православный журнал «Фома» — акцию «Окна Пасхи». Ее участники зажгут в полночь лампаду или свечу в лампе и выставят ее на окно.