Отец 9-летней студентки МГУ заявил о травле их семьи

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что их семья подвергается травле. Это выражается в резких комментариях в Сети, которые, по его словам, мешают воспитанию других детей, потому что ему приходится на все это реагировать.

Тепляков уточнил, что чаще всего сообщения приходят от анонимных пользователей, он делает скриншоты в качестве доказательств, сообщила «Москва 24».

«У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. „Она здесь учиться не будет“, „Мы ее вышвырнем“, „Папашу в психушку закрыть“», — посетовал отец студентки.

В полицию Тепляков обращаться не планирует, объясняя это тем, что людей, которые настроены против семьи, очень много.

Ранее он сообщал Lenta.ru, что преподаватели в МГУ не хотят искать подход к его девятилетней дочери и угрожают отчислить за непосещение. Но ректор вуза Виктор Садовничий позже опроверг это, заявив, что Теплякову не собираются отчислять.

Алиса Теплякова поступила на психфак МГУ, сдав ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в возрасте восьми лет. На бюджет ей попасть не удалось, поэтому она учится на платной основе.