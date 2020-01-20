Отельер рассказал, кто мог «проглядеть» нарушения в пермском хостеле

По данным информагентства, у пострадавших людей было мало шансов выбраться из хостела, так как он располагался в подвале и не имел ни окон, ни эвакуационного выхода.

«Должны проводиться противопожарные мероприятия. Должна быть система пожаротушения и сигнализации. Я предполагаю, что в данном случае ничего этого не было сделано», — заметил Колесников.

По его мнению, о нарушениях в работе хостела должно было быть известно МЧС, противопожарным службам и участковому. Колесников отметил, что в первую очередь это уголовная статья не только для директора и владельца хостела, но и для тех, кто давал или не давал разрешение на его работу.