Отельер рассказал, кто мог «проглядеть» нарушения в пермском хостеле
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников обсудил с ИА НСН коммунальную аварию в пермском хостеле «Карамель». Пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком. Еще шестеро пострадали.
По данным информагентства, у пострадавших людей было мало шансов выбраться из хостела, так как он располагался в подвале и не имел ни окон, ни эвакуационного выхода.
«Должны проводиться противопожарные мероприятия. Должна быть система пожаротушения и сигнализации. Я предполагаю, что в данном случае ничего этого не было сделано», — заметил Колесников.
По его мнению, о нарушениях в работе хостела должно было быть известно МЧС, противопожарным службам и участковому. Колесников отметил, что в первую очередь это уголовная статья не только для директора и владельца хостела, но и для тех, кто давал или не давал разрешение на его работу.