Отдыхающих в Приморье предупредили об огромных волнах. На побережье будет опасно

Приморье готовится к удару стихии. Из-за надвигающегося урагана, который возник во время прохождения тайфуна «Майсак», волны могут подняться на высоту до семи метров.

Отдыхающих в регионе призвали незамедлительно уезжать с прибрежной зоны. Предупреждение опубликовано на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.

«Отдыхающим необходимо срочно покинуть побережье Приморского края. <…> Прогнозируется опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров», — отмечено в сообщении.

Ожидается, что ураган сместится над Корейским полуостровом в сторону Китая. Больше всего влияние тайфуна будет ощущаться на юго-западе и западе региона: возможны ливневые дожди и порывы ветра до 15-22 и местами — до 28 метров в секунду.

«У мысов Залива Петра Великого ожидается ураганный ветер — до 38 метров в секунду», — добавили в ведомстве.

Спасатели настоятельно советуют отложить планы выезда на побережье на ближайшие дни и не покидать пределы населенных пунктов, оставаясь дома. Машины следует парковать вдали от конструкций, деревьев и подпорных стен, не оставлять их в низинах, которые могут оказаться в зоне подтопления.

Выходы на охоту, рыбалку и по туристическим маршрутам тоже стоит исключить. Владельцам маломерных судов рекомендуют пока не выходить в море, а населению — воздержаться от купания.

Штормовое предупреждение из-за тайфуна «Майсак» объявлено в Приморье на 3 и 4 сентября. Сильные дожди уже разрушили дороги в регионе.