Сильные дожди разрушили дороги и мосты в Приморье

Сильные ливни подтопили дороги и мосты в Приморье. Некоторые села оказались отрезанными от мира.

Проезда нет к селу Пшеницыно: вода разрушила мост, который к нему ведет.

«Сейчас дорожники займутся отсыпкой и укреплением конструкции, что позволит запустить движение по одной полосе для легковых и микроавтобусов», — рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

На дорогах появились размывы глубиной до полуметра. Проезда нет также к селам Духовское, Рубиновска, Комиссаровка. Восстанавливать дороги начнут после схода воды.

Еще один мост частично разрушен на 151-м километре дороги Михайловка–Турий Рог: там машины могут проехать только по одной полосе.

Ранее стало известно, что разлившаяся река Амур затопила 115 дач в Хабаровском крае. Подтопления вызваны также сильными дождями, которые переполнили мелкие внутренние водоемы, озера и протоки. На островах в Хабаровском крае дежурят спасатели, в том числе из Москвы. Они с помощью дронов определяют места разливов реки и предупреждают местных жителей.