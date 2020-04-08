Отдам состояние, чтобы стать курьером. Москвичи закупаются сумками для доставки еды ради прогулок по городу

На второй неделе самоизоляции граждане россияне заскучали. Некоторые из них стали разрабатывать план, как «легально» прогуляться по городу. Одним из таких способов стала форма известных служб доставки еды. Ее легко можно приобрести в интернете.

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев обратил внимание, что спецодежда курьеров по доставке еды в период самоизоляции на популярных ресурсах по продаже вещей резко выросла в цене.

«Если раньше сумками курьеров барыжили (продавали — прим. ред.) на Авито по пять тыщ, то сегодня они доходят до пятидесяти», — отметил Лебедев. (Пунктуация и орфография автора сохранены).

По словам Лебедева, хоть форма и имеет яркую окраску, но правоохранительные органы не обращают внимание на курьеров.

«Потому что курьер Яндекс-еды хотя и заметен за километр, но как бы надел на себя шапку-невидимку с точки зрения полицейского патруля», — считает он.

Поэтому можно спокойно гулять по городу, не вызывая подозрений.

«360» решил проверить легко ли купить такую форму? По первой же ссылке открылось предложение. Цена, если верить расценкам Лебедева, действительно поднялась, но не намного.

По семь тысяч рублей за штуку в Москве можно на выбор приобрести термосумку популярной доставки питания. Бонусом идут куртки в цвет.

Источник фото: avito.ru

Более потрепанный вариант можно приобрести в два раза дешевле. А возможно и еще скинуть, так как продавец указал, что торг уместен.

Источник фото: avito.ru

На другом сервисе по продаже вещей удалось найти полный комплект униформы. Общая стоимость за сумку, дождевик и поло, почти «как новые» составляет 14 999 рублей.

При этом продавец точно понимает, как мотивировать на покупку.

«Представляю вашему вниманию „маскировку“ от хранителей правопорядка. Несмотря на карантин, все еще существует множество причин для выхода на улицу и в таком случае вам поможет этот костюм, дабы полицейские не приставали», — написано в описании товаров.

Источник фото: телеканал «360»

Видимо одним из таких предложений воспользовался мужчина, которого задержали за распространение наркотиков в Москве. Сотрудники Росгвардии патрулировали одну из улиц столицы, когда в их поле зрения попал курьер в форме известной компании по доставке еды.

Он выходил из парка, который сейчас закрыт для посещений из-за мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Правоохранители остановили мужчину для проверки документов.

Выяснилось, что в термосумке вместо заказов, у него находилось около полкилограмма наркотиков. Таким образом мужчина незаметно распространял марихуану. Сейчас 37-летний мужчина находится в полиции.