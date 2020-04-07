    07 апреля 2020, 20:29

    Росгвардия задержала курьера, развозящего наркотики в рюкзаке доставки еды

    Арина Гудилова, Иван Степанов

    В Восточном административном округе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину. При себе у него было почти полкилограмма наркотиков. Чтобы не привлекать внимание, мужчина использовал форму известной компании по доставке еды. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
    Росгвардия задержала курьера, развозящего наркотики в рюкзаке доставки еды

    Сотрудники находились на патрулировании в районе Аллеи Первой Маевки. Их внимание привлек мужчина в форме компании по доставке еды. Он выходил из парка, который сейчас закрыт для посещений из-за профилактических мер по снижению распространения коронавируса.

    Сотрудники вневедомственной охраны остановили курьера, чтобы проверить документы. В ходе разговора мужчина признался, что у него в сумке для заказов находятся наркотики.

    На место вызвали следственно-оперативную группу. 37-летний москвич передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

    Позднее экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной. Общий вес вещества около 500 граммов.

    Ранее курьеры «Яндекса» и Delivery club устроили намаз в московском дворе жилого дома на снегу. Это объяснили нехваткой мечетей.