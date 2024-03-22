Мир 22 марта 2024, 08:44 Элита ВСУ обвинила Зеленского в поражениях на фронте РИА «Новости»: элитные войска ВСУ обвинили Зеленского в неудачах на фронте Официальный сайт президента Украины

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Украинские элитные подразделения обвинили Владимира Зеленского и все командование национальной армии в грядущих неудачах на фронте и глобальной «катастрофе». Об этом сообщило РИА «Новости».

В распоряжении агентства поступили аудиосообщения участников Telegram-канала, в котором между собой общаются бойцы некоторых элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатальонов. Недавно они обвинили военное руководство Украины и лично Зеленского в будущих поражениях на поле боя.

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Один из участников беседы предположил, что если министр обороны России Сергей Шойгу позвонит главкому ВСУ Александру Сырскому и предложит ему сдаться, то тот отправит на штурм города Токмак 10 «новосформированных бригад из алкашей из кабаков».

Он пожаловался на то, что Зеленский уволил самых адекватных командиров.

Еще один заявил, что ВСУ оказались «на краю пропасти». Он отметил, что нынешнее командование на порядок худшего качества. По его словам, это указывает на то, что следующий этап борьбы ВСУ проиграют.