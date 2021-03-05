Россиян предостерегли от секса на первом свидании

Сексологи рекомендуют россиянам отказаться от интимной близости на первом свидании. Такого правила следует придерживаться тем, кто хочет построить серьезные отношения. Ведь секс на первом свидании может не только негативно сказаться на течении будущих отношений, но и травмировать человека в психологическом плане.

Первое свидание является важным этапом развития отношений, и оно не должно закончиться сексом, рассказала психолог и сексолог Инна Глуз-Широкова в беседе с News.ru. По ее словам, и мужчинам и женщинам «важна некая игра», которая состоит из трех стадий.

«Первая — романтика: разговоры, улыбки, прогулки. В этот момент вырабатываются важные гормоны, способствующие тому, чтобы отношения завязались. На второй стадии подключается тело — можно позволить себе контакт руками и поцелуи. И лишь на третьем этапе можно переходить к интиму», — считает Глуз-Широкова.

Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников считает, что универсального совета, на каком свидании переходить к интимной близости, нет. Но для большинства людей 3-5 свиданий достаточно, чтобы понять глубину симпатии.

Однако психолог рекомендует отказаться от интимной близости, если вы чувствуете, что на каком-то этапе развития отношений что-то пошло не так. Специалисты именно поэтому рекомендуют для начала проверить свои чувства, прежде чем переходить к физической близости.

Одна из главных проблем современного человечества — одиночество — заострила на себе внимание из-за пандемии коронавируса. Люди без семей и поддержки близких почувствовали себя еще более несчастными. Из-за ограничительных мер они лишились и того социального минимума, который давали им редкие походы в ночные клубы или кафе. Проблема начала шириться по всему миру.