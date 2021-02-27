Где найти любовь? Откровенный разговор о сексе, общих интересах и иностранцах

Одна из главных проблем современного человечества — одиночество — заострила на себе внимание из-за пандемии коронавируса. Люди без семей и поддержки близких почувствовали себя еще более несчастными. Из-за ограничительных мер они лишились и того социального минимума, который давали им редкие походы в ночные клубы или кафе.

Проблема начала шириться по всему миру. В Японии появилась должность министра по борьбе с одиночеством, а правительство решило с помощью переписи выявить точное число семейно неустроенных граждан. Впрочем, в Великобритании такая должность была введена еще два года назад.

О необходимости появления министерства одиночества говорила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее беспокоило положение пожилых людей, но и другие возрастные категории россиян частенько чувствуют себя одинокими. Об этом заявили 43% опрошенных граждан. Среди людей старше 85 лет таких нашлось уже 70%. На одиночество пожаловались 30% респондентов молодого возраста. В России одиночками считают себя 44,9 миллиона человек.

Рыбное место

Но где же искать свое счастье? Фактически любая барышня старше 15 лет считает, что на улицах знакомиться пошло. Собственно, это не получится даже при очень большом желании. Как сообщила «360» эксперт по вопросам семьи и брака Валентина Закоцола, мужчины сейчас перестали знакомиться даже в ресторанах и барах.

«Они везде перестали. Это все ушло в никуда, к сожалению. Я не могу дать четкого совета, где нужно и можно знакомиться. Важная встреча может произойти где угодно. Главное, что ты не боишься, и ты раскрепощен», — заметила она.

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При этом Закоцола признала, что люди разного возраста пытаются искать свою половинку в разных местах. Если говорить о молодежи, то это соцсети. Люди среднего возраста сидят на сайтах знакомств или, как и пожилые россияне, обращаются к профессионалам.

«Проблема в том, что переписка на расстоянии никакого результата не дает. Сейчас все настолько разобщены и закомплексованы, что общаться через экран им намного легче, легче встречаться и тактильно общаться. Люди сидят в переписке неделями, месяцами, строят замки, фантазируют, придумывают себе героя или героиню. А встреча их разочаровывает», — посетовала эксперт.

Валентина Закоцола отметила, что профессионалы намного чаще помогают найти мужа или жену. Человек откровенно рассказывает о себе и своих ожиданиях, указывает интересы, социальный статус и внутренние составляющие предполагаемого партнера.

«Пару подбирают под вас, потом знакомят и после этого пару сопровождает психолог. Когда вы начинаете встречаться, всегда находятся подводные камни, и вы не знаете, как правильно взаимодействовать, чтобы отношения перешли в фазу значимой серьезности. У меня из 100 пар 70 создают семью. Мы разговариваем, люди получают обратную связь, вместе делаем работу над ошибками. Но все разговоры строго конфиденциальны», — уточнила специалист.

Главные ошибки

Закоцола подчеркнула, что даже после завершения отношений браком расслабляться ни в коем случае нельзя. Большая ошибка думать, что любимый человек у тебя в кармане.

Нужно всегда всегда быть в хорошей форме, я имею в виду — внешне. Стараться, чтобы дома была идеальная чистота, быть хорошей хозяйкой, вкладываться в своего мужчину, заботиться о нем. Это главное, чего им сейчас не хватает Валентина Закоцола эксперт по вопросам семьи и брака.

Внимание вернется сторицей. Мужчина поймет, как ему повезло и будет возвращать отданное тепло любовью, вниманием и подарками. Очень важно также уметь организовывать совместный досуг. Муж зарабатывает деньги, а вы будете создавать уют и быт, вывозить его за город или предлагать посещение театра.

Мужчинам тоже не стоит прятать свое отношение и относиться к проявлениям привязанности как к само собой разумеющемуся.

«Он должен показывать свою любовь заботой и вниманием. Не говорить об этом пять минут в день, а делать. Обязательно должен дарить подарки. Необычные сюрпризы, небольшие презенты, постоянно выходить с женой в свет. Пара будет крепкой если вы будете дышать одним воздухом, иметь общие интересы и развиваться вместе», — посоветовала эксперт.

Из сердца вон

Но в семейной жизни зачастую бывают моменты, когда кажется, что былая страсть угасла, а любовь ушла. Многие склонны делать скоропалительные выводы и подавать на развод. По мнению Закоцолы, точно такая же ситуация повторится с другим мужчиной или женщиной.

«Надо разобраться, что значит — ушла любовь? Не надо рубить с плеча, надо пойти к психологу и сесть за стол переговоров. Выяснить, что произошло, что не так, что не устраивает. То есть надо разговаривать. Подобным мозговым штурмом можно выявить причину, о которой даже не подозреваешь», — сказала специалист по браку.

Она прямо заявила, что в отношениях очень важен секс. Он на долгие годы скрепляет даже те пары, у которых нет общих интересов.

Секс — главная составляющая. Если все замечательно и в сексе вроде все хорошо, но что-то охладел муж, всегда надо разговаривать и находить причину. Если вы думаете, что кто-то из вас разлюбил, обязательно разберитесь в себе. Проговорите это с партнером. Никогда не разводитесь «просто». Сделать это легко, скрепить потом невозможно Валентина Закоцола эксперт по вопросам семьи и брака.

По ее мнению, если в гармоничной семье что-то разладилось, значит, виноваты оба. Нужно искать причину в себе, потому что следующие отношение будут точно такими же. Можно поменять сколько угодно партнеров, но от себя никуда не уйдешь.

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Валентина Закоцола призналась, что не работает с теми, кто хочет найти мужа или жену за границей. Исключение составляют россияне, которых уехали жить за рубеж. Разность менталитетов жителей разных стран настолько велика, что справить с ней будет очень трудно.

«Мы думаем, что итальянцы и испанцы — это ничего страшного. Но из наших различий складывается быт, из подобных мелочей складывается наша жизнь. Что для нас хорошо, для них совершенно неприемлемо. Такая пара будет постоянно сталкиваться с национальными особенностями, и отношения выстроить будет сложно. Если девушка готова быть гибкой и принять менталитет мужа, то, конечно, можно попробовать. <...> За мою 15-летнюю практику я привыкла, что даже после свадьбы люди звонят, задают вопросы, и я всегда корректирую их отношения. Помочь тем, кто уехал за границу я уже не смогу», — резюмировала Закоцола.