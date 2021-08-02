Российская промышленность в период пандемии пострадала от роста цен на сырье

Кризис, вызванный коронавирусной пандемией, спровоцировал много проблем для российской промышленности. Какие негативные последствия для отрасли ощущаются сильнее всего, оценили эксперты в беседе с изданием «Коммерсант».

В самом начале кризиса самой большой проблемой для промышленности казалось то, что сильно снизится спрос на продукцию. Но к лету 2021 года стало ясно, что этот фактор — на втором месте. Теперь главная сложность состоит в том, что растут цены на сырье и материалы. На данный момент, уверены эксперты, это единственное последствие пандемии, которое по-прежнему оказывает сильное влияние на отечественную промышленность.

Авторы материала опираются на июльский бюллетень конъюнктурных опросов промышленности — его проводит Институт Гайдара.

«Полученные четыре точки дают возможность взглянуть на динамику этого необычного кризиса с точки зрения предприятий», — отмечает автор исследования Сергей Цухло.

Из результатов исследования ясно, что предприятия считают самой большой сложностью увеличение цен на сырье. Именно его указали 71% опрошенных российских предприятий. Для сравнения, в апреле эта цифра составляла только 60%. Это говорит о том, что влияние негативного фактора на отрасль продолжает расти.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице удалось на достойном уровне справиться с последствиями пандемии. Градоначальник подчеркнул, что это заслуга не только системы здравоохранения, но и других городских служб.