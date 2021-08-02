Собянин оценил слаженную работу городских служб в пандемию COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица проходит испытание пандемией коронавируса на достойном уровне. В беседе с РБК градоначальник рассказал, каким образом удается сдерживать влияние ситуации на разные сферы городской жизни.

Собянин поделился, что в общей сложности в прошлом году бюджет Москвы потерял из-за пандемии примерно 250 миллиардов рублей. Еще 350 миллиардов ушло на то, чтобы бороться с ковидом. В эту сумму вошло лечение заболевших, соцподдержка и помощь бизнесу.

Мэр Москвы отметил, что коронавирус больше повлиял не на экономику, а на социальную сферу. Обстановка психологически стала для жителей совершенно иной. Изменился режим работы, изменилось отношение ко многому, к чему люди очень привыкли.

Градоначальник отметил, что любые решения властей в такой ситуации найдут своих недовольных. По его словам, психологически население делится на две группы: те, кто настаивает на новых ограничениях — и те, кто выступает против жестких мер.

«И, что бы ты ни сделал, ты всегда будешь не прав. А твоя задача — найти компромисс между этими крайностями. Даже не компромисс, потому что компромисс — это всегда какие-то уступки. Мы должны найти оптимальное решение, чтобы, с одной стороны, защитить здоровье и жизни людей. А с другой стороны, спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан. Вот между двумя этими задачами мы и балансируем. На мой взгляд, в Москве удалось выбрать оптимальную модель», — подытожил Собянин.

По его словам, пока в Москве не планируется проверять предприятия на то, вакцинировали ли они 60% своих сотрудников. Собянин отметил, что и без тотального контроля всех поставленных целей удалось достигнуть. С теми предприятиями, которые не стали предоставлять отчеты в Роспотребнадзор, ведомство будет работать в отдельном порядке.

Собянин подчеркнул, что все позитивные изменения, связанные с коронавирусом в Москве, — это не только заслуга системы здравоохранения. Слаженно и активно работают все городские службы. Оперативно ремонтируются и строятся госпитали, экономисты обеспечивают средства для закупки масок и других средств защиты.

Мэр также отметил, что вспышка коронавируса в начале лета произошла из-за распространения штамма «дельта». Он заразнее начального варианта вируса, и сейчас именно этот штамм преобладает во многих странах, в том числе Европы.