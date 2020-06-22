За минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа умерли 26 пациентов. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии.

«В Москве скончались 26 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — отметило ведомство. Там также напомнили оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

Общее число жертв вируса в столице составило 3617. Последние два дня наблюдается рост числа погибших, накануне сообщалось о 20 жертвах COVID-19.

В Москве за сутки выявили 1068 новых заболевших. Всего в российских регионах было диагностировано 592 280 случаев заражения 2019-nCoV, от болезни погибли 8 206 человек. 344 416 больных вылечились.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 23 июня в Москве снова начнут работать рестораны и кафе, фитнес-клубы и бассейны вместе с физкультурно-оздоровительными центрами.