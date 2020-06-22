Новый этап снятия ограничений начнется в Москве с 23 июня. Заработают кафе и рестораны

Московский градоначальник отметил, что каждую неделю специалисты анализируют ситуацию в городе по распространению коронавируса. После снятия первых ограничений ситуация только улучшается. За минувшую неделю количество новых случаев выявленной инфекции снизилось на 10%, а число госпитализаций сократилось на 15%. Это позволило сделать еще один шаг по снятию ограничений.

С 23 июня в Москве снова начнут работать рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные центры.

По Москве-реке поедут речные трамвайчики. Отменяются все ограничения на работу библиотек и детских садов. На обычный режим работы перейдут учреждения социальной защиты.

Источник фото: sobyanin.ru

Жители Москвы снова могут воспользоваться уличными тренажерами, а дети — играть на детских площадках. На лавочках во дворах и скверах снова можно сидеть.

Из-за близкого начала курортного сезона власти Москвы сняли ограничения на работу туристических агентств. Но пока организовывать экскурсии по улицам российской столицы нельзя.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Жителям и гостям российской столицы нужно соблюдать социальную дистанцию во время прогулок и надевать маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах и публичных местах.

Оставшиеся ограничения московский мэр пообещал снять после изучения прогнозов развития пандемии. Собянин пояснил, что нельзя одним опрометчивым шагом перечеркнуть несколько месяцев тяжелой борьбы с пандемией.

Москва медленно, но возвращается к своей обычной жизни после ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Начиная со вторника, 9 июня, в городе отменили режим самоизоляции для жителей, цифровые пропуска и график прогулок. В столице начали принимать клиентов парикмахерские и салоны красоты. На минувшей неделе в городе заработали летние веранды в кафе и ресторанах.