Форму сертификата о вакцинации от COVID-19 утвердили в России

Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Приказ об этом был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — сказано в документе.

В силу приказ вступает с 8 ноября. Полученные до этой даты сертификаты в автоматическом режиме будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта.

В них будут отражаться основные данные о вакцинированном, в том числе фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес места жительства и дата формирования документа.

В сертификате также предусматривается место для QR-кода. Кроме того, там будут значиться данные о том, когда человек привился, какой вакциной и где. В сертификат будут внесены сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.

Формируется документ в электронном виде, не позднее чем через три дня после завершения вакцинации и на двух языках: на русском и английском.

Российские вакцины не содержат живого вируса, поэтому от них нельзя заразиться ковидом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На сегодняшний день в России были разработаны и используются четыре вакцины. Самая распространенная — «Спутник V».